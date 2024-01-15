Коли потрібно проходити ВЛК та у яких лікарів обстежуватися: пояснення адвоката

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані спочатку повинні пройти військово-лікарську комісію й лише після цього можуть бути відправлені на фронт, за умови, що їх визнають придатними для служби.

Адвокатка, керівниця медичного напрямку в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун в інтерв'ю пояснила, коли саме необхідно проходити ВЛК. Також вона детально розповіла, які саме обстеження необхідно пройти.

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Коли треба проходити медогляд

За словами Ковцун, зазвичай, військовозобов'язані мають проходити медичний огляд раз на 5 років. За висновком комісії особу визнають придатною, обмежено придатною або непридатною до служби у лавах армії. Однак в умовах загальної мобілізації це правило не діє, оскільки є відповідний указ президента України.

Тому медогляд необхідно проходити після вручення повістки. Ковцун пояснила, що спочатку військовозобов'язаному мають вручити повістку, потім він з'являється до ТЦК та СП, де уточнюються облікові дані, а лише потім – отримується направлення на проходження ВЛК. Після її проходження у ТЦК визнають військовозобов'язаного придатним, обмежено придатним чи непридатним до служби.

Варто зважати, що відмова від проходження ВЛК – це адміністративне порушення. За словами адвокатки, військовозобов'язаному можуть виписати штраф, і згодом – чоловіка пізніше знову викличуть до ТЦК й відправлять на проходження медогляду.

Разом з тим, під час проходження ВЛК військовозобов'язаний має надати свою медкарту та виписку з медичної документації щодо перенесених захворювань.

Які обстеження проходять військові під час ВЛК

Першочергово військовозобов'язаному мають призначити різні аналізи. Серед них загальний аналіз крові, сечі, аналіз крові на ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають групу крові, резус-належність. Також необхідно пройти проводять рентгенологічне обстеження.

Військовозобов'язаним, які старші 40 років, обов'язково мають виміряти внутрішньоочний тиск і перевірити кров на цукор. Якщо результати виявляться незадовільними, то можуть призначити додаткові обстеження.

Окрім того, військовозобов'язаний також має пройти обстеження у наступних лікарів:

хірург,

терапевт,

невропатолог,

психіатр,

офтальмолог,

оториноларинголог,

стоматолог,

дерматолог.

Однак варто зважати, що за потреби можуть призначити огляд і в інших лікарів.