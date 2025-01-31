Більше не доведеться йти до ТЦК двічі: Міноборони анонсувало важливі зміни у ВЛК

Міноборони анонсувало важливе рішення щодо військово-лікарської комісії. Вже невдовзі постанову про придатність до військової служби видаватимуть лише у цифровому форматі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Як зміниться ВЛК з лютого 2025 року

Катерина Черногоренко розповіла, що вже з 28 лютого постанова про придатність буде лише у цифровому форматі. За її словами, документ буде вноситися через інтерфейс, який розробить Міноборони.

Таким чином людині не потрібно буде другий раз йти в ТЦК з постановою про придатність або непридатність. Ми передамо ці дані одразу через інформаційний обмін в "Оберіг" і людині в Резерв+ підтягнеться статус свіжої ВЛК, маю на увазі актуальної, яку він тільки що пройшов, і статус: придатний або непридатний,

– розповіла Черногоренко.

Таким чином військовозобов'язаному не треба буде двічі ходити до ТЦК.

До слова, в Офісі Президента запропонували перенести дедлайн проходження ВЛК для колишніх обмежено придатних з 5 лютого на 5 червня. Окрім цього, планують скасувати повторне ВЛК для осіб до 25 років та людей з інвалідністю. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Раді. А поки його не затвердили, ТЦК не штрафуватимуть тих, хто не встиг пройти комісію.