Чи продовжать терміни проходження ВЛК для обмежено придатних

Всі військовозобов'язані українці, які до 4 травня 2024 року отримали статус обмежено придатних до військової служби, повинні пройти повторний медогляд до 4 лютого 2025 року. Це передбачено оновленим мобілізаційним законом.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву заступниці керівника ОП Ірини Верещук в етері телемарафону. Зокрема, в Офісі Президента розглядають можливість продовження термінів.

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В ОП пропонують продовжити строки

За словами Верещук, уряд планує внести зміни до постанови №560, що дозволить запровадити електронні направлення на ВЛК. Вона пояснила, що Офіс Президента отримав численні звернення від громадських організацій та громадян через ризики, пов’язані з термінами проходження ВЛК.

Ми проаналізували, побачили дійсно, що проблема є, доповіли президенту й отримали доручення вжити всіх невідкладних заходів, щоб адекватно розв’язати проблему, яка на сьогодні склалася. Вона полягає в тому, що більше мільйона людей не встигнуть, ймовірно, пройти ВЛК як обмежено придатні. Ми зв'язалися з депутатами, опрацювали з Міністерством оборони, Генеральним штабом і всіма, від кого це залежить і прийшли до висновку, що треба дати людям ще деякий час, щоб вони встигли пройти ВЛК в нормальний спосіб,

– наголосила Верещук.

На скільки часу можуть продовжити термін

За словами Верещук, мінімальний термін продовження становитиме три місяці. В Україні працює 1036 ВЛК, однак для обслуговування понад мільйона громадян необхідно більше часу, щоб уникнути штрафів та санкцій.

За її словами, громадяни, які вже були визнані обмежено придатними, можуть проходити ВЛК як за власною ініціативою, так і за направленням.

Заступниця керівника ОП повідомила, що електронні направлення на ВЛК вже проходять тестування в застосунку "Резерв+". Водночас для їхнього повноцінного запуску необхідно внести зміни до постанови №560. Кабінет Міністрів планує ухвалити відповідні зміни найближчим часом.

