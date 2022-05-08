Прокиньтеся та перестаньте купувати російський газ, – захисники Маріуполя звернулися до світу

Захисники Маріуполя звернулись до світу, аби ті нарешті прокинулись та перестали купувати в Росії газ та нафтопродукти, адже таким чином вон фінансують криваву війну агресорки проти України.

Світ має забути про російський газ

Про це під час пресконференції "Азову" заявив офіцер розвідки Ілля Самойленко, повідомляє 24 канал.

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Друзі, прокиньтеся і забудьте про російський газ. Зараз ми маємо зупинити росіян зараз в Україні,

– зазначив Самойленко.

Він наголосив, що Україна була готова до нападу Росії, проте не готовим виявився світ. Тож, тепер світові лідери повинні збільшити військову підтримку України, щоб зупинити росіян в Україні.

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Говорити з ними – не працює, тільки битися. Я вдячний за економічну та військову підтримку України. Але цього недостатньо, нам потрібно більше військової підтримки. Тому що Україна зараз – це щит Європи. Ми вкотре б'ємося за західний світ,

– додав Самойленко.

Актуально про ембарго на російський газ

У Євросоюзі представили шостий пакет санкції проти Росії. Щодо ембарго на нафту, то йдеться про поступову відмову від російського чорного золота поступово – впродовж 6 – 8 місяців.

Винятки можуть зробити для Словаччини та Угорщини, бо ці країни дуже залежать від російської нафти.

Разом з тим світ також відмовляється від російського газу та вугілля. У ЗМІ повідомили про плани Євросоюзу про розвиток співпраці з країнами Африки з метою налагодження постачання зрідженого природного газу.

Якщо у Євросоюзі відмовляться від російських енергоносіїв, то Росія спробує виходити на ринок Азії, в основному на Китай та Індію. Однак, зробити це буде непросто через транспортні обмеження, наявні контракти у цих країн. Крім того, країни ризикують підпасти від санкції Заходу через співпрацю з країною-агресоркою.



Скільки ЄС платить за російський газ / Інфографіка 24 каналу

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