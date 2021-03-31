Усе через "прокляття фараона": єгиптяни пояснили аварію в Суецькому каналі

В Єгипті користувачі соціальних мереж побачили зв'язок між аварією у Суецькому каналі, зіткненням поїздів та планами перевезти 22 мумії з одного музею в інший. Люди бояться, що надзвичайні ситуації спричинило "прокляття фараона".

Мумії планують перевезти з єгипетського Національного музею до Національного музею єгипетської цивілізації 3 квітня.

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Плани щодо перевезення мумій

Всього транспортувати хочуть 22 мумії, 18 королів і 4 королеви.

Серед відомих мумій

король Секененра, який почав визвольну війну проти гіксосів;

королева Хатшепсут – власниця розкішного храму Дейр Аль-Бахарі на Західному березі Луксора;

король Рамзес II – великий фараон Нового царства.

Як на це відреагувала мережа

Користувачі соціальних мереж злякалися, що перевезення мумій потривожить спокій фараонів. Через це може справдитися прокляття, в якому йдеться: "Смерть швидко наздожене тих, хто порушить спокій короля".

Водночас вчені наголошують, що доказів існування прокляття немає, а смерть археологів, які розкопали гробниці в минулому, спричинили мікроби.

Аварія у Суецькому каналі: основне

23 березня судно Ever Given, яке прямувало з Китаю в Нідерланди, сіло на мілину в Єгипті, у Суецькому каналі.

Серед можливих причин аварії – екіпаж не впорався з керуванням, сильний вітер, а також людські помилки.

Судно після численних неуспішних спроб вдалося зняти з мілини лише в ніч на 29 березня, після цього перші кораблі відновили рух.

Зіткнення поїздів у Єгипті: коротко