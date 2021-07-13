Військовому, який поранив 9-річного хлопчика на Житомирщині, повідомили про підозру

13 липня 2021 , 18:29
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Джерело:

Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону

Прокуратура встановила, що у Новоград-Волинському військовослужбовець під час стрілянини поранив дитину. Хлопчик перебуває у лікарні без свідомості. Його стан стабільно-важкий.

Трагедія трапилася 12 липня. Затриманому військовослужбовцю вручили повідомлення про підозру за статтею умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

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Вину чоловік не визнав. Пояснював, що злочин скоїв випадково, з необережності.

Що загрожує стрільцю

Спеціалізована прокуратура повідомила, що до суду подали клопотання про обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також тривають слідчі дії, щоб встановити всі обставини інциденту.

Правоохоронці перевіряють, чи був причетний військовослужбовець до інших тяжких злочинів. Триває досудове розслідування.

Трагедія у Новоград-Волинському: що відомо

  • Дитина отримала поранення у свому домі. Військовий гостював і вирішив похизуватися зброєю. 
  • Чоловік відвіз пораненого хлопчика до лікарні на власному авто. Доводив, що поранення той отримав в іншому місці.
  • Ймовірно, що обвинувачений був полковником головного розвідуправління.
  • У хлопчика прострелений хребет, шлунок та селезінка.
Автор: Марія Масюк