Чаус знайшовся: прокуратура Молдови взялася вивчати відео екссудді

Прокуратура Молдови вже почала вивчати відео, яке опублікував 17 травня Микола Чаус. На ньому екссуддя розповів деталі свого викрадення та запевнив, що почувається добре.
Джерело:Newsmaker
Зараз відеозапис перевіряють всі органи слідства. Про це повідомили у прокуратурі по боротьбі з організованою злочинністю й особливих справах.
Важливо Чаус несподівано з'явився на відео і розповів про своє викрадення
У прокуратурі зазначили, що розслідування справи про викрадення Чауса йде повним ходом.
Двоє затриманих залишаються під арештом. Як тільки це стане можливо, прокуратура повідомить додаткову інформацію,
– заявили правоохоронці.
Що Чаус сказав у відеозверненні
Колишній суддя розповів, що зараз перебуває у безпеці та почувається добре. Водночас він сказав, що його викрадення дійсно було, але сталося воно не у 2021 році, а у 2016 році. Він підкреслив, що змушений переховуватися, а також вимагав від України гарантії безпеки в обмін на співпрацю зі слідством.
Цікаво Він говорить не так як завжди, – адвокат Чауса вважає, що відео зняли примусово
Чаус заявив, що його не викрадали у 2021 році: дивіться відео
Зауважимо, що місцерозташування Чауса невідомо. Суддя з 2016 року переховувався, оскільки антикорупційні органи підозрюють його у хабарництві.
Що відомо про Миколу Чауса?Це колишній суддя Дніпровського районного суду міста Києва, який брав участь у розгляді низки скандальних справ. Сам Чаус також потрапив у неприємну ситуацію – у 2016 році його затримали на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів. А на задньому дворі його будинку правоохоронці знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів.
Викрадення Чауса: що відомо
- Після гучного скандалу з хабарем екссуддя втік з України. Сталося це якраз у 2016 році. А вже 3 квітня 2021 року його адвокат заявив, що суддю нібито викрали.
- Пізніше в анонімних телеграм-каналах з'явилися відеозаписи ймовірного викрадення і фото Чауса зі слідами побоїв. Поліція Молдови підтвердила викрадення.