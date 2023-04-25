Всю ніч пила з друзями: жінку, яка повернула батьками мертве немовля у Вінниці, взяли під варту
Джерело:Прокуратура Вінниччини
Прокуратура Вінниччини повідомила про підозру жінці, яка 17 квітня доглядала за 3-місячним малюком знайомої. За попередніми даними, дитина випала у неї з рук і померла від отриманих травм.
На момент смертельного травмування немовляти вінничанка перебувала у нетверезому стані. Під час досудового розслідування жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує строк у в'язниці.
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Яке покарання загрожує вінничанці
Слідство встановило, що 17 квітня жінка, яка забрала немовля до себе, цілу ніч розпивала спиртні напої у компанії 2 друзів. Згодом вінничанка вирішила скористатися громадським транспортом.
Перебуваючи на зупинці, вона впустила малюка на землю і замість того, щоб звернутися по допомогу, намагалася приховати ситуацію. У результаті падіння 3-місячний хлопчик помер.
Вінничанка, що випустила з рук 3-місячне немовля / Фото Прокуратура Вінниччини
У прокуратурі розповіли, що в разі доведення злочину жінці загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Однак все ж зауважили, що до рішення суду особа вважається невинуватою у скоєнні злочину і не може нести кримінальну відповідальність.
Загибель немовляти у Вінниці: що відомо
- 19 квітня у поліцію надійшло повідомлення від жительки Вінниці про смерть її малюка. Вона залишила його на кілька днів своїй знайомій, щоб та приглянула за ним.
- Дитина отримала важкі травми, які і стали причиною її смерті. Жінка передала вже мертве тіло хлопчика матері.
- Згодом правоохоронці затримали 33-річну жінку. Її помістили в ізолятор тимчасового утримання.