Прокуратура просить арештувати майно Порошенка, – адвокат

Офіс генпрокурора подав до Печерського районного суду Києва клопотання про арешт майна п'ятого президента Петра Порошенка.

Клопотання подав прокурор Бєлкін. Про це в суді заявив адвокат Порошенка Ігор Головань в ефірі одного з телеканалів лідера "Європейської Солідарності".

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За словами адвоката, клопотання про арешт майна підписала не генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Звернулися вони (прокурори – 24 канал) до Печерського суду… і суддя, не дивлячись на норми закону, рухається в пришвидшеному режимі. Ми це розуміємо, але світ все бачить,

– сказав Головань.

Справа Порошенка: що треба знати

П'ятому президенту 20 грудня оголосили підозру в державній зраді. Правоохоронці кажуть про докази у торгівлі з проросійськими бойовиками на Донбасі. Мовиться про купівлю вугілля.

За версією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко блокував поставлення вугілля з Південно-Африканської Республіки та на вимогу Росії уклав угоду з бойовиками.

Коли політику оголосили про підозру, той перебував у Варшаві. У своєму відеозверненні він сказав, що повернеться в Україну у першій половині січня, але "за своїм графіком".

Вже 6 січня Порошенко розповів, коли планує повернутися в Україну. Це станеться 17 січня. На батьківщині він має провести зустріч із Генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

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