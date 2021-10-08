Прокуратура проситиме взяти Медведчука під варту або заставу на мільярд, – Венедіктова

Прокурори проситимуть взяти під варту Віктора Медведчука. Водночас альтернативу застави збережуть. Її сума становитиме мільярд гривень.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, у таких справах безальтернативність є неможлива. Саме тому визначили таку суму застави.

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Тому прокуратура піде з клопотанням про тримання під вартою або заставою в один мільярд гривень,

– заявила Венедіктова.

СБУ перевірить причетність Порошенка

Глава Служби безпеки України Іван Баканов також заявив про перевірку причетності до справи п'ятого президента Петра Порошенка та ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

"З огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо", – додав він.

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