Прокуратура розслідує одразу кілька справ проти ексглави МОЗ Степанова
26 жовтня 2021 , 13:04Читать новость на русском
Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Проти колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова розслідують одразу кілька справ. Однак прокурори мають ще зібрати конкретні факти й докази.
Ніхто нікого не покриває. Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Раніше Справу про закупівлю вакцин у часи Степанова закрили: порушень не знайшли
Збирають докази
Венедіктова наголосила, що прокуратура поки не готова висувати конкретні підозри. Річ у тім, що наразі збирають докази. Для суду потрібен конкретний склад злочину.
У вас є гарне слово "саботаж", але в суді треба буде визначити конкретний склад злочину: недбалість, недбалість чи перевищення службових повноважень,
– зауважила генпрокурорка.
Однак, за її словами, "нічого не забуто". Кілька справ щодо ексміністра розслідують.
Що відомо про справи Степанова
- У лютому 2021 року глава Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо закупівлі вакцин проти COVID-19.
- Степанову приписували зловживання службовим становищем. Міністр нібито заблокував угоди "Медичних закупівель" про покупку вакцин на користь компанії "Лекхім" та Sinovac.
- Сам Степанов сказав, що це Sinovac вимагала проводити закупівлю через посередника. Усі звинувачення тоді міністр назвав безпідставними. Зрештою, цю справу таки закрили.