Попри санкції ЄС: прокуратура розслідує ввезення європейської техніки в Крим

Прокуратура Криму та Севастополя розслідує незаконне ввезення на окупований півострів запчастин європейських компаній. Зокрема, Siemens AG та Grundfos AG.

Обладнання, ймовірно, ввозили для функціонування водних споруд. У прокуратурі стверджують, що окупанти робили це в обхід санкцій Євросоюзу.

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Відкрили справу

Досудове розслідування буде здійснюватиме управління Служби безпеки України в Криму.

Прокуратура відкрила кримінальну справу щодо порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави. Такі злочини передбачають до 3 років в'язниці.

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