Прокуратура взялася за одеського військкома Борисова: перевірять, звідки статки й авто

Уже ексначальника обласного ТЦК підозрюють у тому, що він під час широкомасштабної війни купив нерухомість за кордоном за гроші, отримані незаконним шляхом. Власне, йдеться про Євгена Борисова. За справу вже взялась прокуратура.

У четвер, 29 червня, прокуратура повідомила, що перевіряє факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень Євгеном Борисовим. ЗМІ писали, що його сім'я придбала майна за кордоном на майже 200 мільйонів.

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Борисов міг придбати майно за незаконні гроші

Власне, в Офісі Генерального прокурора хочуть перевірити інформацію, що опублікували розслідувачі. Зокрема, йдеться про придбання Борисовим та членами його родини автомобілів преміумкласу та нерухомого майна в Іспанії на загальну суму в понад 196 млн гривень: "Офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат", – зазначили у пресслужбі.

Також в рамках кримінального провадження перевіряються факти можливого ухилення керівником Одеського обласного ТЦК від проходження військової служби – його перебування за кордоном начебто на лікуванні,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там вказано, що для підтвердження цієї інформації з медіа вживають всіх необхідних заходів. Скажімо, уже було направлено до компетентних органів Іспанії, Молдови, Румунії, Туреччини запити про міжнародну правову допомогу.

А також розпочалось розслідування стосовно того, чи були в Борисова законні підстави виїжджати за межі України нібито на лікування.

Зверніть увагу! Через цей скандал Борисова уже звільнили з посади начальника обласного ТЦК. Водночас речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що звільнення не є покарання "в юридичному сенсі".

Себто повинно бути рішення суду щодо реального покарання Борисову, однак, звісно, у тому разі якщо його провину доведуть.