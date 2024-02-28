"З міркувань безпеки": глава військової прокуратури Дніпра придбав BMW X5 за понад 3 мільйона

Керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Дмитро Лавріненко придбав BMW X5 2022 року випуску. Як він пояснив, автівка за понад 3 мільйона гривень йому потрібна "з міркувань безпеки".

Лавріненко придбав новий автомобіль у вересні 2023 року. Згідно з декларацією, на придбання BMW X5 він витратив 3,23 мільйона гривень.

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Купив авто, щоб у разі небезпеки вивести сім'ю

Керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Лавріненко придбав автівку 15 вересня 2023 року. Як повідомили журналісти, урядовець купив позашляховик у приватного підприємства "Талісман". До слова, у цього підприємства представники держорганів нерідко купують собі нові автомобілі.

Оскільки на придбання BMW X5 Лавріненко витратив понад 3,2 мільйона гривень, то журналісти вирішили поцікавитися, звідки у посадовця кошти на такий дорогий автомобіль. У відповідь керівник прокуратури заявив, що взяв кредит на 5 років. Частину коштів, а саме 1,8 мільйона гривень, Лавріненко вніс одразу, а іншу частину суми – взяв у кредит.

Придбання саме такого транспортного засобу здійснено з міркувань безпеки та забезпечення надійного підходу до можливого врятування життя дружини та малолітніх дітей Лавріненка під час повномасштабної війни, які вже залишили власну домівку на території Донецької області,

– пояснив Лавріненко.



Лавріненко пояснив придбання BMW X5 / Фото "Слідство.Інфо"

До слова, у 2022 році Лавріненко задекларував 55,7 тисячі доларів та 270 тисяч гривень.

Що відомо про Лавріненка Як заявили журналісти "Слідство.Інфо", до 2018 року Дмитро Лавріненко обіймав посаду начальника відділу Військової прокуратури сил антитерористичної операції. Згодом його призначили військовим прокурором Військової прокуратури Донецького гарнізону військової прокуратури об'єднаних сил. У 2021 Лавріненко очолив Донецьку спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил, а від початку повномасштабної війни його перевели на посаду голови Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Керівник ЦСК ЗСУ приховує багатомільйонні статки

Керівник Центрального спортивного клубу ЗСУ Вадим Височин не задекларував більшість свого майна. Згідно з офіційними документами, він не має ні маєтків, ні автомобілів. Однак насправді ситуація зовсім інша.

Так, журналісти виявили у сім'ї Височина щонайменше 2 елітних будинки, а у керівника ЦСК – елітні автомобілі. Мовиться про Tesla Model Y 2021 року випуску, а також Audi A3 2015 року.