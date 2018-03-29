Прокурор САП отримав догану у справі Мартиненка від свідка у цій справі

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Андрія Перова, який є обвинувачем у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, у вигляді догани.

Одноголосне рішення ухвалили на засіданні 29 березня за пропозицією доповідача-заступника голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віктора Шемчука, інформує "Радіо Свобода".

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Водночас до голосування комісії прокурор САП Андрій Перов заявив клопотання про відвід Шемчука. На його думку під час підготовки висновку щодо нього Шемчук мав конфлікт інтересів. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія у відводі відмовила.



Прокурор Перов після голосування про притягнення до дисциплінарної відповідальності заявив, що оскаржуватиме це рішення.

Скаргу на прокурора САП Андрія Перова до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів раніше подав Петро Бойко – адвокат екс-депутата Миколи Мартиненка, якого підозрюють у вчиненні злочинів за чотирма статтями. Доповідачем за результатами розгляду дисциплінарної скарги адвоката є Віктор Шемчук – заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Одночасно з цим він є і свідком у справі щодо розкрадання коштів "Енергоатому", де фігурує Мартиненко, та колишнім соратником екс-депутата – у 2010-му, він був народним депутатом фракції блоку "Наша Україна – Народна самооборона", яку в той час очолював Микола Мартиненко.

Шемчук причетний до фінансової операції ще у 2010 році на суму 250 тисяч євро з офшорною компанією, підконтрольною Мартиненку, а його дружина була розпорядником коштів іншої фірми, на чий рахунок і осіли ці чверть мільйона євро.

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Сам Шемчук не вбачає тут конфлікту інтересів.

Абсолютно немає конфлікту інтересів. Тому що думка члена комісії – це не думка комісії. І член комісії не братиме участі ні в обговоренні, ні в голосуванні,

– прокоментував заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Микола Мартиненко звинуватив журналістів у "заангажованості та необ’єктивності".



"У питаннях – також спроба безпідставно пов’язати мене з якимись посадовими особами. Якусь фірму, до якої я нібито причетний, незрозумілі особи "пов’язують" з чиєюсь родиною – це на "Радіо Свобода" вважають належним джерелом інформації?" – йдеться у відповіді від колишнього народного депутата.