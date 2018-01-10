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Хто такий Мартиненко і чому його справа є важливою: промовисті факти з життя політика

19:46, 10 січня 613 Читать новость на русском

Детективи НАБУ завершили розслідування у справі проти одіозного політика Миколи Мартиненка, далі – рішення за судом. Колишнього голову паливо-енергетичного комітету Верховної Ради підозрюють у відмиванні та заволодінні коштами. Йдеться про "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та підприємство "Енергоатом".

Микола Мартиненко - підозрюваний у крадіжках найвищого рівня. Корупційна схема Мартиненка доволі проста, проте безвідмовно діяла вісім років.

"Вони просто закуповували через фірми-посередники сировину для державних підприємств цього комплексу. Закуповували дорожче, ніж вона реально коштувала. Або продавали вироби цих заводів, наших заводів, держпідприємств дешевше, ніж вони коштували", – зазначив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Читайте також: НАБУ відкрило Мартиненку та адвокатам доступ до матеріалів

Попри таку протекцію, НАБУ таки повідомило про підозру Мартиненку ще у квітні 2017 року. Звинуватили його у створенні злочинної організації і відмиванні доходів. Мова про два підприємства – "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та "Енергоатом". Порахували, що колишній народний депутат обікрав державу на кругленьку суму.

Якщо говорити про гривневий еквівалент і суму збитків за даними слідства у двох кримінальних провадженнях, які наразі об'єднані в одне, то ми можемо говорити про суму понад 695 мільйонів гривень,
– заявила прес-секретар НАБУ Світлана Олефіра.

Сам Мартиненко пояснює звинувачення політичними амбіціями своїх опонентів.

"Вони готуються до політичної кампанії. Їм здається, що вони на цьому зароблять політичний капітал", – прокоментував Мартиненко.

Останні роки Мартиненка пов'язують з Арсенієм Яценюком. Саме енергетичного олігарха називають основним спонсором партії "Народний фронт". Брати на поруки Мартиненка в суд завітала ледь не вся фракція та міністри за партійною квотою.

Мартиненко і Яценюк у ВР
Мартиненко і Яценюк у ВР

Проте скандальний шлейф тягнеться за Мартиненком здавна. При кожній владі енергетичний магнат почувався, як у Бога за пазухою. За Кучми компанія, яку очолював Мартиненко, мала пільговий режим оподаткування. За Ющенка політик очолював фракцію "Нашої України" у Верховній Раді. Саме у цей час колишній голова секретаріату президента Олександр Зінченко публічно обізвав олігарха корупціонером.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Порошенко, перший помічник президента Третьяков, кілька їх партнерів таких, як Мартиненко, цинічної системи реалізують свій сценарій використання влади в власних цілях,
– звинуватив Зінченко.

Кримінальна справа проти Мартиненко розслідується й у Швейцарії. Там одіозного українця також підозрюють у хабарництві. Мова йде про 30 мільйонів швейцарських франків.

Проте зараз питання в іншому. Чи опиниться одна з найвагоміших політичних фігур України навіть з вагомою доказовою базою за ґратами. Адже, Антикорупційний суд в Україні і досі не створений. А у загальних судах цю справу можуть розглядати роками.

До слова, фігуранти розслідування НАБУ Микола Мартиненко та Борислав Розенблат ходять на зустрічі до Адміністрації Президента.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України гроші Арсеній Яценюк Микола Мартиненко НАБУ Віталій Шабунін
Джерело: 24 Канал
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