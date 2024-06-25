Прокурори проситимуть про домашній арешт для Тищенка

Тищенку можуть обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Принаймні таке клопотання щодо нардепа погодили прокурори.

Офіс Генпрокурора повідомив, що погодив клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Тищенко отримав підозру

За фактом нападу на військового у Дніпрі Тищенку повідомили про підозру у позбавленні волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України). Під час обрання запобіжного заходу прокурори клопотатимуть про те, щоб його взяли під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, що 20 червня група людей у камуфляжі та балаклавах схопили 33-річного чоловіка, який гуляв з немовлям. Вони вимагали його військово-облікові документи й після пред'явлення все одно продовжували його переслідувати й чіпати візок з дитиною. Це все відбувалося під супроводом Тищенка. Відео події швидко розлетілися в мережі з різних ракурсів.

В один момент, коли помічниця нардепа знімала на телефон документи військового, він попросив не робити цього. Коли вона проігнорувала прохання, заявивши, що документи не знімає, він вихопив телефон у неї з рук. Хоч за хвилину він віддав їй телефон, усі переслідувачі довкола почали стверджувати, що він його вкрав і потім ще й буцімто розбив. Хоч насправді цього не було.

Все закінчилося тим, що чоловіка зрештою побили та одягнули кайданки.

Постраждалим виявився доброволець Дмитро Павлов. Відомо, що він проходив службу у спецпідрозділі "KRAKEN" та пройшов запеклі бої, зокрема, на Харківщині.

Щодо цього випадку поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі та завдавання легких тілесних ушкоджень.