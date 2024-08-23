Палає вже кілька днів: росіяни бідкаються, що у Пролетарську знову атакували нафтобазу

У Росії повідомили про повторний удар по нафтобазі у Пролетарську Ростовської області. Пожежу, спричинену попередньою атакою Сил оборони, не вдається загасити вже майже тиждень.

Об’єкт начебто обстріляли за допомогою дронів. Про повторний обстріл повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також Горітиме декілька днів: під Ростовом не можуть загасити пожежу на нафтобазі після атаки БпЛА

Дрони завдали повторного удару по нафтобазі у Пролетарську

У росЗМІ повідомляється, що об'єкт, імовірно, зазнав атаки дронів. Нафтобазу обстріляли близько 5:00 ранку, і, за попередніми даними, в результаті повторного удару ніхто не постраждав.

Росіяни звинувачують в атаці Україну.

Імовірно, ЗСУ домагаються, щоб полум'я перекинулося на цистерни з гасом, що може збільшити площу пожежі. На цей час пожежа до резервуарів з гасом не дійшла,

– повідомляють росіяни.

До речі, наразі кількість постраждалих пожежників, які брали участь у гасінні нафтобази, становить 49.

Місцева влада наразі ніяк не коментувала цієї події. Українська сторона також нічого не доповідала про цей випадок.

Що відомо про атаку по нафтобазі у Пролетарську

У ніч проти 18 серпня Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" у місті Пролетарськ у Ростовській області. Пожежу не вдалося загасити і досі.

Супутникові знімки свідчать, що в Пролетарську вигоріло вже 11 резервуарів із пальним.

У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі. Там повідомили, що зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об'єкта, а заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Росії тривають.

Де розташований Пролетарськ: показуємо на карті