Встановив рекорд дальності польоту: по НПЗ у Башкортостані вдарив дрон СБУ, – джерела

Дрон СБУ пролетів рекордні 1500 кілометрів перед тим, як уразити НПЗ у Башкортостані.

За інформацією від джерел 24 Каналу, цей удар – також робота СБУ. Нагадаємо, що вночі фіксували "бавовну" на двох НПЗ у Краснодарському краї.

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"Вибухове" 9 травня у Росії

Зранку, 9 травня, далекобійний дрон дістався до республіки Башкортостан. Там він уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават". Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

За інформацією від джерел, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд пролетівши 1500 кілометрів.

"Газпром нафтохім Салават" – один із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають завдавати ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу,

– зазначило поінформоване джерело.

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