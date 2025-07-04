Пролунала серія вибухів у Києві: ППО працює по "Шахедах"

Росіяни атакують Україну, зокрема Київ, за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього у столиці пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та кореспондентів Суспільного.

Дивіться також Росія знову запустила "Шахеди": для яких областей існує загроза

Що відомо про атаку на Київ

Повітряну тривогу на території столиці оголосили орієнтовно о 22:02. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників по місту. Вже о 22:19 у Києві було гучно.

До цього у міській військовій адміністрації закликали мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до закінчення повітряної тривоги у Києві. Вже після вибухів там пояснили ситуацію.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки,

– ідеться у повідомленні.

Незадовго після цього кореспонденти Укрінформу повідомили про додаткові вибухи у столиці. Станом на 22:44 у КМВА повідомили, що загроза зберігається, повторно наголосивши на правилах безпеки.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього вибухи було чути й в Київській області. В обласній військовій адміністрації також повідомляли про фіксацію БпЛА та роботу сил протиповітряної оборони по цілях. Деталі наразі невідомі.