Промоутер українського боксера пророкує своєму підопічному велике майбутнє

Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) і Даніел Джейкобс (34-2, 29 КО) проведуть бій за вакантний пояс чемпіона світу в середній вазі за версією IBF. Титул за версією IBF став вакантний після того, як Геннадій Головкін відмовився від його захисту проти обов'язкового претендента Сергія Дерев'янченка.

Голова промоутерської компанії Дерев'янченка, Лу Дібелла, пророчить українцю велике майбутнє.

Читайте також: Українець Дерев'янченко отримає рекордний гонорар за титульний бій проти Джейкобса

У Джейкобса є одна певна перевага – у нього більше досвіду на професійному рівні. Що стосується Сергія, то він більш голодний до успіхів, до перемог. Хоча, в цілому, для мене це бій 50 на 50. На мій погляд, Дерев'янченко не заробив за кар'єру тих сум, які він заслужив. І для того, щоб їх заробити, потрібно побити Джейкобса,

– сказав Дібелла.

Варто зазначити, що Дерев'янченко і Джейкобс мають не тільки спільних промоутерів Ела Хеймон і Кіта Коннолі, а й одного тренера – Андре Розьє.

Нагадаємо, що бій Деревенченко – Джейкобс відбудеться 27 жовтня в Нью-Йорку. На кону буде стояти вакантний пояс IBF в середній вазі.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24