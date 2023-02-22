Байден показав Росії та Китаю, що не піде з поста, поки не виграє всі війни, – політолог

Президент США Джо Байден 21 лютого виступив з потужною промовою у Польщі. На цьому тлі Владімір Путін зі своїм виступом залишився далеко позаду.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, світова преса відзначила великий контраст у виступах лідера США та російського диктатора 21 лютого.

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Очільник Кремля однозначно програв президенту США Байдену. Адже його майже двогодинне звернення до федеральних зборів було слабким і вкрай непереконливим.

Путін тільки виліз із бункера і зібрав всіх своїм "мумій", частина з яких не те, що заснула, а почала розкладатися під час виступу. Виступ Путіна був нижче середнього,

– зазначив політолог.

Давидюк зауважив, що очільник Кремля нагадував якогось заступника міністра регіонального розвитку, який навішував локшину на вуха недосвідчених державних управлінців.

Інтриги в оточенні Путіна

За словами Давидюка, ймовірно, частина людей, присутніх у залі під час виступу Путіна, щойно прилетіла з Дубая. Адже на обличчях заступника глави російського радбезу Дмітрія Мєдвєдєва та очільника уряду Міхаіла Мішустіна помітна явно не московська засмага.

Ці люди відпочивають, всю зиму провели у теплих країнах. А зараз приїхали послухати Путіна тільки тому, що потрібно було показати, що челядь на місці й ніхто не втік,

– зазначив політолог.

Давидюк зауважив, що під час послання російського диктатора федеральним зборам міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу, а також представники російської розвідки сиділи не у перших рядах. Це дивно, оскільки вони входять до кола наближених до Путіна людей.

"Це свідчить про те, що у них внутрішні кулуарні інтриги. Хоча, напевно, російська розвідка вже давно здала Путіна своїм британським колегам, щоб обміняти його на майбутнє своїх дітей і свою безпеку десь за кордоном", – припустив політолог.

Микола Давидюк порівняв виступи Путіна та Байдена: дивіться відео

Промова Байдена у Польщі – продовження його виступу в Україні

Вже після виступу російського диктатора з промовою виступив Джо Байден, який перебував з візитом у Польщі. Політолог відзначив, що президент США як лідер вільного світу зібрав супермітинг у Варшаві.

Микола Давидюк Політолог Байден не просто виступив у Польщі. Це продовження його виступу в Україні. Він побував у Києві, показав, що не боїться сюди їхати і готовий везти сюди гроші та зброю. А далі у Польщі розписав всі свої меседжі та показав силу американської держави.

Давидюк зазначив, що промова Байдена перегукувалася з виступом експрезидента США Джона Кеннеді у 1963 році. Тоді американський президент виступив з урочистою промовою у Західному Берліні. Кеннеді висловив свою підтримку населенню ФРН після того, як підконтрольна Радянському Союзу НДР звела Берлінську стіну.

"Тоді Кеннеді використовував вислів: "Я – берлінець". У промові Байдена також звучало: "Я – європеєць, я – українець, я – поляк". Було зрозуміло, що американська держава готова захищати своїх друзів та партнерів", – пояснив політолог.

Політичний сигнал від Байдена

За словами Давидюка, промова Байдена відіграватиме велику роль у його політичній кар'єрі.

Мені здалося, що таким чином почалася його передвиборча кампанія. Байден показав і внутрішнім елітам у США, і Китаю, і Владіміру Путіну, що нікуди йти не збирається (з поста президента – 24 Канал), доки не виграє всі ці війни – і війну Росії, і війну з Китаєм,

– сказав політолог.

Він додав, що виступ американського лідера справді виглядав помпезно.

Роль виступу Байдена для України

Президентські вибори у США заплановані на листопад 2024 року. Раніше президент США Джо Байден заявив про намір брати участь у президентських виборах. Водночас Байден зазначив, що остаточного рішення ще не ухвалив.

Водночас Україна також почула для себе дуже багато сильних меседжів. Йдеться про подальшу підтримку та допомогу від партнерів у протистоянні російській агресії.

Президент США заявив, що партнери зібрали для України 700 танків. Це гарний пул, з яким ми можемо вийти у контрнаступ,

– зауважив Давидюк.

Політолог додав, що Захід ще більше підтримує та посилює Україну.

"Це дуже потрібні та вчасні меседжі. Особливо перед роковинами повномасштабної війни, коли Китай готується озвучити проросійський план миру, а сама Росія готує свій наступ", – сказав Давидюк.

Виступ Джо Байдена у Польщі: коротко