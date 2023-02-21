Боротьба України проти Росії, можливо, триватиме довго, трагедій ще може бути багато, – Байден
Президент США Джозеф Байден заявив, що захист свободи – це тривалий процес. Боротьба України може тривати ще довго.
Приблизно о 18:30 президент США розпочав свій виступ у саду Королівського замку Варшави. Його промова присвячена роковинам повномасштабної війни Росії проти України, повідомляє 24 Канал.
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Захист свободи – тривалий процес
Байден привітав усіх, хто підтримує Україну по всій Європі, та закликав робити це далі.
"Польський бізнес, громадянське суспільство, а також перша леді республіки Польща також показували та допомагали українцям. Я хотів би всім подякувати. Ми всі тут партнери", – заявив президент США.
Він наголосив, що за цю війну відповідальна Росія. Кремль продовжує вчиняти воєнні злочини проти людяності, як і раніше.
За його словами, партнери можуть пишатися тим, що робили протягом минулого року. Водночас слід бути чесними: захист свободи – це не те, що можна зробити за день чи тиждень.
Це дуже тривалий процес. І Україна і далі бореться проти цієї довготривалої навали війни. Це може тривати довго, і багато ще буде трагедій. Наші партнери, наші союзники, Сполучені Штати підтримуватимуть Україну у їхній боротьбі за свою незалежність,
– підсумував Байден.
Візит Байдена до Польщі: коротко
- 21 лютого Джо Байден прибув з візитом до Польщі. Він вже зустрівся з президентом Анджеєм Дудою та подякував йому за надзвичайну підтримку України. Зокрема, за те, що Польща прийняла багато українців, які рятувалися від війни.
- Своєю чергою, Дуда подякував Байдену за його візит до Києва 20 лютого. Він зауважив, що приїзд президента США до України – акт великої мужності, який став важливим знаком для багатьох, що вільний світ та його лідер – поряд з українцями.
- Лідери зустрілись у Президентському палаці у Варшаві та провели зустріч тет-а-тет. Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський зазначив, що під час переговорів з президентом США, Варшава порушуватиме тему передачі Києву бойових літаків.