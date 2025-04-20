"Спустошена війною": Папа Римський у промові на Великдень згадав Україну

На Великдень після важкої хвороби та тривалого лікування Папа Римський Франциск з'явився перед вірянами та виголосив промову. У ній він серед усього згадав війну в Україні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Sky News. Нагадаємо, що понтифік нещодавно переніс важку пневмонію, і це перша його публічна поява після того, як він покинув лікарню.

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Що сказав Папа Римський про Україну

Папа Римський зʼявився для благословення перед вірянами на балконі базиліки Святого Петра у Великдень, 20 квітня. Після цього 88-річного понтифіка провезли в папомобілі крізь натовп вірян на площі Святого Петра.

Він лише привітав вірян зі святом: "Браття і сестри, з Великоднем!". Іншу частину його благословення зачитав один із помічників. Папа Римський Франциск у своєму зверненні закликав припинити війну в Україні та Газі.

Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру... Нехай у цьому Ювілейному році Великдень також буде гідною нагодою для визволення військовополонених і політв’язнів,

– йшлося у промові.

До слова, нещодавно повідомляли, що посланник Папи Римського кардинал Конрад Краєвський доправив в Україну 4 автомобілі швидкої допомоги, які, як планують, будуть призначені для використання в зоні бойових дій.