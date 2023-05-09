Ну і біс з ним: Подоляк вказав на відмінності в очікуваннях промови Путіна у 2022 і 2023

Михайло Подоляк порівняв очікування від промови Владіміра Путіна до 9 травня у 2022 та 2023 році. Так, минулого року світ ще думав, що ж заявить Путін.

Натомість цього року порядок денний взагалі інший. Натомість Кремль і надалі надуває "щоки".

Дивіться також В ISW пояснили, чому кілька лідерів погодилися поїхати до Путіна на 9 травня в останній момент

Подоляк порівняв очікування від промови Путіна

Рік тому: Кремль звично надуває політичні "щоки". Путін готує промову на 9 травня. Цар явиться народу. Що се буде? Ілон Маск відкладає угоду про купівлю твітера. Почнеться третя світова? Ядерний армагеддон?

– зауважив Подоляк.

Натомість у 2023 році Путін далі надуває пропагандистські "щоки".

"Альфа-самець варварської стаї готує промову на 9 травня, бо… не боїться за своє життя. Реакція світу однозначна: що? Хто, де? Ну і біс з ним. Порядок денний взагалі інший…" – зауважив радник глави Офісу Президента.

Про що говоритиме Путін 9 травня

У Москві на російській Червоній площі таки відбудеться парад. На ньому виступить російський диктатор Владімір Путін.

Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що Владімір Путін не оголошуватиме нову хвилю мобілізації чи щось, пов'язане із війною на параді. Адже може бути непередбачувана реакція суспільства. Політолог пояснив, що Путіну неважливо, наскільки масштабним буде парад. Йому важливо показати картинку.

Для Путіна це серйозний вибір, з одного боку показатися на публіці було б вигідно з піарної точки зору. Але чи буде він говорити якісь принципово нові речі, зважаючи на те, що кажуть, він сам собі пише промову? Думаю, буде стандартна риторика,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Політолог пояснив, що Путін, ймовірно, традиційно говоритиме про "нацистів" у Європі, яких Росія має знищити, як це було у Другій світовій війні й інші подібні речі. Також глава Кремля згадуватиме про визначну роль у Другій світовій війні тільки росіян. Детальніше про те, що може говорити Путін – читайте тут.