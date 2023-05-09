Британський прем'єр поставив Путіна на місце після абсурдної промови на параді
Джерело:The Telegraph
Владімір Путін під час сміхотворного параду у Москві цинічно звинуватив Захід у провокації конфліктів. Бункерному диктатору різко відповів прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак
Як сказав Сунак, є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну, і це сам Путін.
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Британський прем'єр зазначив, що злочини, які скоюють російські загарбники в Україні, жахливі. Як і страждання, які зазнає український народ. Він зазначив, що вважає правильним продовження підтримки народу України для протистояння російській агресії.
Саме це я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити,
– уточнив Сунак.
Сміхотворний парад у Москві: головне
- Парад 9 травня у Москві вийшов доволі траурним. Іноземні лідери були пригнічені майбутніми репутаційними втратами через приїзд у Москву, а російський диктатор переймався невдачами російської армії.
- МЗС України відреагувало на приїзд 7 лідерів країн на парад в Москві жорстко. Назвало це аморальним та недружнім кроком.
- Цьогоріч окупанти вже не могли похвалитися сучасною технікою, адже її вже давно знищили ЗСУ в Україні. Кремль наказав показати на параді лише один танк Т-34 1940-х років, і то він – музейний та вироблений в Україні.
- Соціальні мережі не втомлюються висміювати росіян і їхнє сумне "пабєдобєсіє". З'явилося безліч мемів про парад "пабєди", який став справжнім цьогорічним провалом для Росії.