Класика шизофренії: Капранов розповів, що було не так у промові Путіна

Під час параду "побєдобєсія" у Москві російський диктатор Владімір Путін знову плакався, що Захід начебто "розпочинає криваві конфлікти". Путін разом із росіянами страждають на роздвоєння особистості та шизофренію.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив письменник, громадський діяч, блогер Дмитро Капранов. За його словами, вилікувати росіян від шизофренії буде дуже складно.

До теми Без літаків, але з одним танком: деталі про кринжовий парад у Москві

У Росії "процвітає" шизофренія

У своїй промові на параді 9 травня Путін не зміг оминути країни Заходу. З піною біля рота він доводив росіянам, що "західні еліти говорять про свою винятковість, провокують криваві конфлікти, сіють ненависть, русофобію та навіть знищують традиційні сімейні цінності".

Дмитро Капранов зазначив, що насправді Путін у цій промові говорив про себе, але чомусь "приписав" свої дії країнам Заходу. Помітно, що у диктатора прогресує роздвоєння особистості та шизофренія.

Роздвоєння особистості – це класика шизофренії. З цим нічого не зробиш, але це колективна хвороба. Ті, хто перебувають поруч із Путіним, дуже хворі на таку ж шизофренію. На них всіх ліків не вистачить. Щоб їх після перемоги України вилікувати, потрібні інші фізіологічні процедури,

– підкреслив письменник.

Парад до 9 травня у Москві: дивіться відео

Промова Путіна на параді 9 травня: головне