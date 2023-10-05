"Ми не починали війну": що наговорив Путін, виступаючи на Валдаї

Путін виступив на засіданні дискусійного клубу у Валдаї. Російський диктатор наговорив багато нісенітниць у всіх традиціях російської пропаганди.

Під час промови 5 жовтня Путін, як завжди, звинувачував Європу та США у всіх смертних гріхах, виставляв Росію жертвою та навіть звинуватив Вірменію у зраді. Однак слухати його було важко не лише через потік брехні з його рота, а й через те, що він постійно кашляв та запинався.

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Що наговорив Путін під час промови

Російський диктатор заявив, що Росія нібито не починала війну в Україні та цинічно сказав, що йому нібито не потрібна чужа територія. Мовляв, російські війська просто "опираються світопорядку, який нав'язує Америка". Однак чомусь диктатор не пояснив елементарного – якщо Росії не потрібні українські території, то чому він підписав указ про "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Замість того, щоб взяти відповідальність за свої дії та рішення, президент Росії й далі продовжив звинувачувати у війні Захід та розповідати байки про те, що Україна нібито 10 років "бомбила Донбас". Також Путін ніяк не може забути Революцію Гідності, яку вчергове назвав "антиконституційним державним переворотом", який Росія, за його словами, має закінчити. Однак є прогрес – Путін бодай визнав, що на Донбасі тривала війна, а не "громадянський конфлікт", як він казав раніше.

Можна запудрити мізки мільйонам людей, але ви знаєте, що відбувалося, натуральна війна на Донбасі,

– видав Путін

Після цього його взагалі "понесло". Диктатор заявив, що "Росія була, є і буде однією з основ світової системи" і прагне миру й відкритого та справедливого для всіх світу "без бар'єрів". Також лідер однієї з найжорстокіших держав світу, у якій регулярно порушують права людини, раптово виступив за "рівноправність".

Війна в Україні не є територіальним конфліктом. Мова про принципи нового світоустрою,

– цинічно заявив диктатор.

Згодом диктатор заявив, що Росія нібито ніколи не була проти вступу України в ЄС. Проте чомусь він вирішив, що Кремль має право вирішувати, входити Україні в НАТО чи ні.

Ми ніколи не заперечували щодо планів вступу України до ЄС, а щодо НАТО – так, ми завжди були проти,

– сказав він.

Також він сказав, що якщо ЄС готовий прийняти Україну до свого складу з нашою нинішньою економікою, то "прапор їм до рук".

Путін згадав НАТО та Вірменію

Варто зазначити, що на початку 90-их США дуже орієнтувалися на те, що Росія вступить до НАТО. В Альянсі чекали на те, що одна з найбільших держав світу поповнить їхні ряди, однак в один момент Путін "дав задню" та почав називати Штати та Захід ворогами. Тепер же диктатор заявив, що це нібито Росія дуже хотіла в Альянс, але її не прийняли.

Також Путін прокоментував події у Вірменії та загальні дискусії про те, що Росія просто зрадила країну, яка розраховувала на її військову підтримку. Диктатор не вигадав нічого кращого, ніж сказати: "чия б кобила мукала". Коли його поправили, що повинна бути "корова", він сказав що це не має значення, головне що "тварина мукала". При цьому він сказав, що Росія залишається союзником країни, хоча сама Вірменія, вочевидь, так вже не вважає.

Диктатор вигадав "нові успіхи" на війні

Владімір Путін заявив, що Росія "спокійно йде до досягнення своїх цілей в спєцапєрациї", а втрати України під час контрнаступу нібито становили більш ніж 90 тисяч людей. Знову диктатор бере цифри зі стелі в той час, коли втрати Росії у війні становлять вже понад 280 тисяч. Нагадаємо, що ще на початку повномасштабного вторгнення Росія казала про те, що уся наша авіація буцімто знищена – аж настільки росіяни люблять прикрашати свої "досягнення" у війні.

Не минулося і без брязкання ядерною зброєю

Путін заявив, що Москва, на відміну від США, вже нібито підписала та ратифікувала документ про заборону ядерних випробувань. Однак цікаво, що незадовго до цього сам вихвалявся, що нещодавно Росія провела випробування "Буревісника" – міжконтинентальної крилатої ракети глобальної дальності з ядерною енергетичною установкою.

Також він заявив, що його країна фактично закінчила роботу над "Сарматом". І це, до слова, ми чуємо вже приблизно рік.

Жодній людині при здоровому глузді не спаде на думку застосувати ядерну зброю щодо Росії,

– сказав диктатор.

Принагідно він заявив, що наразі немає такої ситуації, щоби щось загрожувало існуванню російської держави. Це щось новеньке, адже раніше Путін у промовах бідкався, що росіянам загрожують ледь не всі країни світу.