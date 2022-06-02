Промзона Сєвєродонецька під контролем українських військових, – ОП

У Сєвєродонецьку триває запекле протистояння. Українські військові продовжують титанічно боротися з ворогом, утримуючи під контролем промислову зону міста.

Про це 24 каналу розповіли в Офісі Президента. У відомстві зазначають, що промзона Сєвєродонецька залишається під контролем ЗСУ.

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Окупанти не полишають спроб повністю захопити Сєвєродонецьк

Слід зазначити, що російські військові не припиняють штурм міста й околиць. Стосовно останніх, то успіхів загарбникам досягнути не вдалося. І це при тому, що вони відкривали мінометний вогонь по Бобровому й Устинівці. На щастя, минулося без жертв і поранених серед мирних мешканців.

Напередодні у Генштабі повідомили про те, що російські загарбники закріплюють свої позиції у центрі Сєвєродонецька. Пізніше у розвідці Великої Британії зазначили, що серед військових, які зараз перебувають у місті, – є кадирівці.

Зауважимо, що для російських військових Сєвєродонецьк надзвичайно важливий. Оскільки вони прагнуть спочатку взяти під контроль усю Луганську, а пізніше – Донецьку область, то їм необхідно почати саме з цього міста, а також із Лисичанська. Це два населені пункти, які все ще не перебувають під окупацією.

Крім того, російські військові продовжують хаотичний обстріл населених пунктів й околиць. Влучають вони не лише у житлові будинки, а й, наприклад, в об'єднання "Азот". Там під ворожий вогонь потрапив адміністративний корпус, а також склад, у якому зберігали метанол.

У Лисичанську теж було неспокійно. Окупанти відкрили вогонь по лікарні міста. Знищують помешкання цивільних й в інших містах області. Зокрема, у Гірському – 16 будинків, Лисичанську – 15, Врубівці – 9, Сєвєродонецьку – 6, Новодружеську – 4, Миколаївці – 2. Загалом відомо про руйнування 52 будинків.

Окупанти продовжують штурмувати Комишуваху

Водночас загарбники намагаються взяти штурмом Комишуваху. Як зазначили у Генштабі, частково досягнути поставленої цілі російським військовим таки вдалося. Але слід розуміти, що в місті продовжують точитися бої.

Як зазначили у Генштабі, частково досягнути поставленої цілі російським військовим таки вдалося. Але слід розуміти, що в місті продовжують точитися бої. А от в районі Нагірного та Білогорівки окупантам довелося відступати. Їх там українські військові "зустріли" вогнем. Тому намагання штурмувати населені пункти загарбникам довелося відкласти.

Їх там українські військові "зустріли" вогнем. Тому намагання штурмувати населені пункти загарбникам довелося відкласти. Натомість на Слов'янському напрямку ворог не йде в атаку. Він прагне закріпити свої позиції. Крім того, військові країни-агресорки проводять розвідку, щоб знати, куди відправляти своїх бійців під час наступу. Водночас вичікування не заважає з артилерії бити по Довгенькому, Курульці, Вірнопіллю, а також Долині.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 2 червня: дивіться відео