Промзона Сєвєродонецька під контролем українських військових, – ОП
У Сєвєродонецьку триває запекле протистояння. Українські військові продовжують титанічно боротися з ворогом, утримуючи під контролем промислову зону міста.
Про це 24 каналу розповіли в Офісі Президента. У відомстві зазначають, що промзона Сєвєродонецька залишається під контролем ЗСУ.
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Окупанти не полишають спроб повністю захопити Сєвєродонецьк
Слід зазначити, що російські військові не припиняють штурм міста й околиць. Стосовно останніх, то успіхів загарбникам досягнути не вдалося. І це при тому, що вони відкривали мінометний вогонь по Бобровому й Устинівці. На щастя, минулося без жертв і поранених серед мирних мешканців.
Напередодні у Генштабі повідомили про те, що російські загарбники закріплюють свої позиції у центрі Сєвєродонецька. Пізніше у розвідці Великої Британії зазначили, що серед військових, які зараз перебувають у місті, – є кадирівці.
Зауважимо, що для російських військових Сєвєродонецьк надзвичайно важливий. Оскільки вони прагнуть спочатку взяти під контроль усю Луганську, а пізніше – Донецьку область, то їм необхідно почати саме з цього міста, а також із Лисичанська. Це два населені пункти, які все ще не перебувають під окупацією.
Крім того, російські військові продовжують хаотичний обстріл населених пунктів й околиць. Влучають вони не лише у житлові будинки, а й, наприклад, в об'єднання "Азот". Там під ворожий вогонь потрапив адміністративний корпус, а також склад, у якому зберігали метанол.
У Лисичанську теж було неспокійно. Окупанти відкрили вогонь по лікарні міста. Знищують помешкання цивільних й в інших містах області. Зокрема, у Гірському – 16 будинків, Лисичанську – 15, Врубівці – 9, Сєвєродонецьку – 6, Новодружеську – 4, Миколаївці – 2. Загалом відомо про руйнування 52 будинків.
Окупанти продовжують штурмувати Комишуваху
- Водночас загарбники намагаються взяти штурмом Комишуваху. Як зазначили у Генштабі, частково досягнути поставленої цілі російським військовим таки вдалося. Але слід розуміти, що в місті продовжують точитися бої.
- А от в районі Нагірного та Білогорівки окупантам довелося відступати. Їх там українські військові "зустріли" вогнем. Тому намагання штурмувати населені пункти загарбникам довелося відкласти.
- Натомість на Слов'янському напрямку ворог не йде в атаку. Він прагне закріпити свої позиції. Крім того, військові країни-агресорки проводять розвідку, щоб знати, куди відправляти своїх бійців під час наступу. Водночас вичікування не заважає з артилерії бити по Довгенькому, Курульці, Вірнопіллю, а також Долині.
Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 2 червня: дивіться відео