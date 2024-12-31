Звільнені голови ОВА Пронін і Кравченко отримали нові посади

Президент звільнив голів Київської та Полтавської ОВА. Стало відомо, що вони отримали нові посади.

30 грудня Володимир Зеленський звільнив голів Київської ОВА Руслана Кравченка та Полтавської ОВА Філіпа Проніна, передає 24 Канал із посиланням на представника уряду у Раді Тараса Мельничука.

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Ким тепер працюватимуть Кравченко і Пронін

Руслан Кравченко очолював Київську обласну військову адміністрацію з квітня 2023 року.

31 грудня Кабмін призначив його головою Державної податкової служби України.

Філіп Пронін був керівником ОВА на Полтавщині з вересня 2024 року. Тепер уряд довірив йому очолювати Державну службу фінансового моніторингу України. Попередньо з цієї посади було звільнено Ігоря Черкаського.

До слова, глава держави нещодавно звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу Президента. Машовець обіймав цю посаду з квітня 2020 року і є ветераном військової розвідки.