Мінлива хмарність по всій Україні: прогноз погоди на 2 жовтня

Почався другий місяць осені і температура вже знизилась. У понеділок, 2 жовтня небо буде вкрито хмарами, проте опади очікуються лише місцями.

Початок другого місяця осені принесе із собою мінливу хмарність та туман на території всієї країни. Водночас опадів синоптики не прогнозують. Дивіться також Чи будуть сильне похолодання й затяжні зливи: якої погоди чекати українцям у жовтні

Якою буде погода в Україні 2 жовтня

Зранку та ввечері 2 жовтня у західних областях очікується туман. На Сході можливі невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура трохи знизиться. Зокрема, на Заході та Півночі України вночі буде +6...+11 градусів, а вдень +16...+21 градус. Натомість у східних областях і південній частині вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градуси. Якою буде погода на Київщині

У столиці та області опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. На Київщині температура вночі буде +6...+11 градусів, вдень +16...+21 градуси.

У столиці температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +17...+19

Ужгород +17...+19

Львів +17...+19

Івано-Франківськ +18...+20

Тернопіль +18...+20

Чернівці +18...+20

Хмельницький +17...+19

Луцьк +17...+19

Рівне +18...+20

Житомир +17...+18

Вінниця +19...+20

Одеса +21...+23

Миколаїв +21...+23

Херсон +21...+23

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +18...+21

Черкаси +19...+21

Чернігів +18...+20

Суми +17...+19

Полтава +17...+19

Дніпро +20...+22

Запоріжжя +21...+23

Донецьк +18...+20

Луганськ +19...+21

Харків +18...+20