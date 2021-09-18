Міністерство у справах жінок в Афганістані замінять відомством з пропаганди уникнення пороків
18 вересня 2021 , 12:57Читать новость на русском
Джерело:BBC
В Афганістані таліби ліквідували Міністерство у справах жінок. На його базі створять Міністерство з пропаганди чесноти і уникнення пороків.
Таліби вже прикріпили до будівлі міністерства табличку з новою назвою. Тим часом жінки записують відео та просять дозволити їм повернутися на роботу.
Зауважте Загинули 10 цивільних, з яких 7 – діти: Пентагон визнав помилку при обстрілі в Афганістані
Як "Талібан" обмежує права жінок
- В Афганістані жінкам заборонили займатися спортом. Зокрема, афганки не зможуть грати у крикет. Таліби заявили, що під час цієї гри жінки "можуть опинитися у ситуаціях, в яких їх обличчя і тіла не будуть закриті".
- Також заступник голови комісії "Талібану" з культури Ахмадулла Васик наголосив, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності. Водночас спорт начебто не є необхідністю.
- Окрім того, усі афганки, які хочуть продовжити навчання у вишах, зобов'язані носити нікаб. Також вони вчитимуться окремо від чоловіків.
- Жінки вийшли на протести. Водночас бойовики розігнали їх сльозогінним газом.
ЗМІ повідомили про вбивство вагітної поліцейської
- Світові ЗМІ заявили, що терористи начебто застрелили поліцейську Бену Негар. Вона перебувала на 8-у місяці вагітності.
- Жінку вбили на очах у її рідних.
- Водночас "Талібан" заявив про свою нібито непричетність до трагедії.