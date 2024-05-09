Особливо жорстоко взялися за дітей: куди спрямована пропаганда на окупованих територіях

Ворог не припиняє знущання над українським населенням на захоплених територіях. Крім постійних російських провокацій на території тимчасово окупованої частини Херсонщини, росіяни кинули багато сил на залучення жорстокої пропаганди.

Що саме відбувається там розповіла 24 Каналу журналістка з Херсону Євгенія Вірлич. А також повідомила, які жахливі наративи росіяни просувають серед дитячого населення.

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Холодильник чи телевізор

Пропаганда на тимчасово окупованих територіях набирає шалених обертів. Росія вкладає величезні кошти в формування свідомості учнів шкіл, формування пропагандистської культури, зокрема проводить пропагандистські вистави, поширює пропагандистську літературу тощо.

З одного боку росіяни тужаться, аби показати, що в регіонах все нормально, з іншого – відчувається страшний дефіцит продовольства, навіть найелементарнішого, наприклад, борошна.

Чому вчать дітей

Зрадник, гауляйтер Херсонської області Владімір Сальдо відвідав інавгурацію Владіміра Путіна, яка відбулася 7 травня. В честь цього влаштував справжнє "побєдобєсіє" на Херсонщині.

Ворог користується тим, що на окупованих територіях не стабільна інтернет-мережа, і люди не мають постійного доступу до адекватних джерел інформації. Росіяни спекулюють вигаданими історичними фактами. Найпоширеніші – про могутність Радянського Союзу, що все найкраще було вигадано в Радянському Союзі. Також поширюють багато імперських наративів – Ушаков, Потьомкін тощо.

Це росіяни записують в нових підручниках, яких з'явилось багато. Останні видавали на початку цього року. Привозять їх в окупацію і викладаю для дітей,

– додала журналістка.

Окупанти роблять акцент на пропаганду саме дитячого населення, проводять величезну кількість акцій. Основними акцентами яких є – мілітаризація, виховання ненависті до всього українського, американського, британського та польського. Також використовують наративи про нацизм.

Пропаганда на тимчасово окупованих територіях: останнє