Мерц нібито застрелив тюленя: у DW спростували фейк росіян

У мережі з'явилося нібито відео підтвердження, що німецький канцлер Фрідріх Мерц застрелив тюленя та полював на білих ведмедів. Це виявилося черговим фейком російської пропагандистської групи.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російську редакцію Deutsche Welle.

Дивіться також Слова Дуди спотворили: у ЦПД пояснили заяви про наміри начебто закрити аеропорт у Жешуві

Яку інформацію розповсюджували пропагандисти?

У мережі з'явилося відео, де федеральний канцлер Німеччини, мовляв, застрелив білу ведмедицю, її двох дитинчат і тюленя під час ексклюзивного полювання в Канаді.

Це опублікували на сайті Toronto Journal, який, імовірно, спеціально створений для розповсюдження неправдивої інформації. Усі "журналісти" на сайті – це фото, вкрадені з канадського видання Toronto Star, що реально існує.

У відео показується, ймовірно, згенероване за допомогою ШІ зображення Фрідріха Мерця з мисливською рушницею, що стоїть навколішки перед мертвим тюленем. Потім демонструються мертві білі ведмеді. Також нібито береться інтерв'ю у жителя інуїтського селища Корал-Гарбор, де Мерц нібито полював. Він говорить емоційно, що його село – не "ігровий майданчик для багатіїв" і що різанина порушує закон,

– написали в Bild.

Першим про цей фейк повідомив дослідницький портал Gnida, який регулярно викриває російські дезінформаційні кампанії. За його даними, за історією стоїть група Storm-1516, що вже запускала фейкові кампанії проти низки відомих людей та подій.

Американські журналісти встановили, що ключову роль у цьому відіграє Джон Дуган – колишній заступник шерифа з Флориди, який втік до Москви. У NewsGuard зазначили, що він став ключовою фігурою в глобальній мережі дезінформації Росії.