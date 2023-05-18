Триває підготовка до зламу: аналітик помітив шанс пробити "інформаційну стіну" Росії

Україна вже багато разів спростувала міфи про так звану "другу армію світу", але це ніяк не вплинуло на росіян. Утім, шанс подолати цю "інформаційну стіну" все ще є.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, робота над тим, щоб подолати "інформаційну стіну" в Росії, триває.

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Йде підготовка до зламу

Як наголосив Клочок, в Росії чи не кожного дня стається незрозуміла "бавовна". То горять станції при залізниці, то літають незрозумілі безпілотники, то стаються пожежі на заводах та інших підприємствах тощо.

Російська влада упродовж багатьох років переконувала населення, що у них – найсильніша держава; що все перебуває під контролем, і от-от скоро вони переможуть увесь світ. Але реальність виявилася зовсім іншою. І росіяни не можуть цього не зауважувати.

Йдуть вибухи. Гіперзвукові ракети збивають, а бункери будуються. Це все наштовхує на думку, що щось йде не так. Вони все більше розуміють, що їх дурять. Зараз десь може відбутися злам у свідомості,

– вважає Клочок.

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Це не станеться одномоментно. Але постійні такі невдачі та різні незрозумілі інциденти переконуватимуть росіян, що насправді ситуація зовсім погана. І злам серед них зрештою мав би відбутися.

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