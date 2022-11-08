Пропаганда в рясі: на Харківщині настоятель храму допомагав загарбникам

СБУ оголосила в розшук поплічника гауляйтера на Харківщині. Мовиться про настоятеля одного з храмів УПЦ Московського патріархату.

У своїх проповідях настоятель храму дескридитував наших захисників та виправдовував російську агресію. Його вже оголосили в розшук, повідомили в СБУ.

До речі Називав Україну – "малоросією": на Вінниччині викрили митрополита-зрадника

Священик московського патріархату закликав підтримувати окупантів

За даними слідства, під час тимчасової окупації Куп'янського району настоятель храму закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників. Ба більше, виправдовував у своїх проповідях злочини російського агресора.

Пропагандист у рясі усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону. Свої дії погоджував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим.

Для проведення підривної діяльності він (настоятель храму – 24 канал) залучив прихожанку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому поширювати прокремлівську пропаганду,

– підкреслили в СБУ.

Після деокупації, клірик зі своєю спільницею стрімголов втекли до Росії, аби сховатися від правосуддя. Українські правоохоронці оголосили підозрюваних у розшук.



Подяка настоятеля храму УПЦ МП загарбникам / Фото СБУ

Українські правоохоронці затримують зрадників в рясі: що відомо

Раніше СБУ викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині. Він виправдовував агресію Росію. У митрополита Іонафана провели обшуки.

На Вінниччині митрополит-зрадник називав Україну "малоросією". Його вже затримали.

На Кіровоградщині керівництво УПЦ МП поширювало пропаганду ворога. СБУ виявили листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом Московського патріархату Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у Росії антиукраїнських матеріалів.

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