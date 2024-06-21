Що може подолати руйнівний ефект пропаганди Кремля всередині Росії: Буданов пояснив

Аби подолати руйнівний ефект кремлівської пропаганди всередині Росії потрібен форс-мажор, або тривала робота, яка принесене результат через десятиліття.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов на лекції для слухачів програми підготовки Senior Executive Fellows Школи управління імені Джона Фіцджеральда Кеннеді Гарвардського університету.

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Що може зруйнувати пропаганду всередині Росії

Подолати руйнівний ефект пропаганди Кремля всередині Росії зможе або якась форс-мажорна ситуація, або дуже тривала системна робота, яка може дати результат лише через кілька десятиліть,

– заявив Буданов.

За словами керівника ГУР, для російського диктатора Владіміра Путіна найважливішим є внутрішня стабільність. Тому, щоб контролювати ЗМІ та соціум, Кремль витрачає все, що можна лише уявити. Зокрема, це є одним з аспектів чому Росія не наважується на нову відкриту хвилю мобілізації.

"Керівництво Росії боїться негативного сприйняття в соціумі. Найімовірніше, так і буде, якщо вони це зроблять", – додав він.

Додамо, що Буданов під час цієї лекції зазначав, що в питанні протистояння російській агресії, він є прихильником нероздільного підходу сили й дипломатії. Водночас щодо війни в Україні – в цій ситуації неможливий ані корейський, ані молдовський чи німецький сценарії.