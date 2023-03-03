Амбасадор російської деградації: Соловйова "поплющило" просто в ранковому ефірі

Владімір Соловйов з самого ранку "порадував" росіян новим ефіром. Радість була потрійна, адже долучився ще так званий професор-політолог, відомий талантом вчиняти ґвалт з будь-якого приводу, а потім і воєнкор, у якого традиційно "патєрь нєт".

В на ютубі 24 Каналу показали фрагменти цього ефіру. Певно, божевільний професор на цей раз встиг випити таблетки, тому майже не кричав в ефірі, чого не скажеш про Соловйова, зауважив ведучий Арсен Цимбалюк.

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Дворазовий лауреат премії "Тефі" прямим текстом послав Захід на три відомі літери, погрожував їм дати ядерною зброєю "по сусалам" і кричав ледь не до втрати свідомості. А це лише о пів на дев'яту ранку.

Тривожно, але "патерь нєт"

Згодом причини такого збудження пропагандист розказав так званому воєнкору телеканала "Расія". Виявляється, що справи в окупантів на фронті кепські, а самому Соловйову стає все більш тривожно. Ба більше, визнав, що пропаганда Росії починає давати задню.

І якось спільну справу робимо, але ніяк не можемо виробити план дій, при якому це ще й без шалених істерик проходитиме,

– поплакався патологічний брехун.

Та воєнкор нервів бідного Соловйова не пожалів, а повідомив, що тепер установки Himars зможуть бити на 150 кілометрів. Ведучий 24 Каналу зауважив, що тепер нажаханому Соловйову доведеться знімати свої репортажі з місця бойових дій десь під Ростовом.

Цікаво, що за словами цього воєнкора, і дальність, і точність, й інтенсивність ударів по штабах окупантів росте, але "патерь нєт," виявляється ЗСУ "б'ють акуратно".

Соловйов пробив чергове дно: дивитись відео

Для мотивації всі засоби згодяться

Чи то остання крапля здорового розуму, чи насмішки всього цивілізованого світу подіяли, але російські пропагандисти самі почали аналізувати свою пропагандистську методичку.

Згадали, що буквально нещодавно всі чекали російського наступу і горланили про нього по всіх усюдах, а тепер росіяни прораховують можливості та загрози українського наступу, від чого їм стає дедалі моторошніше. Соловйов у паніці перепитує, чи міцну лінію оборони вибудували росіяни, шкода, але воєнкор не впевнений в цьому.

Однак росіянам кров з носа треба хоч якісь перемоги, тому методами вже не гребують.

Російські генерали перейшли до нової тактики підняття бойового духу росіян – з допомогою стриптизу. Прогугливши "генерал Алєксандр Матовніков" ви теж зможете це побачити,

– іронічно додав ведучий.

Соловйов віддано виконує місію клоуна