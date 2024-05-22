Росіян надурили: на шоу Скабєєвої істерика через недолугу зброю окупантів

Кремль протягом десятиліть брязкав зброєю, намагаючись у такий спосіб показати всьому світу свою міць та силу. Однак після початку так званої "сво" навіть самі росіяни зрозуміли, що їхня зброя ні що інше, як вундервафля.

Раніше на Росії взагалі не можна було озвучувати у голос, що з військовою технікою щось не так, а тут раптом на шоу головної путінської пропагандистки Ольги Скабєєвої в одного з гостей сталася істерика через зброю, яка не літає і не стріляє.

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"Вся надія на Бєлоусова"

Чоловік бідкається, що коли розпочалася так звана "спеціальна військова операція", то виявилося, що зброя, якою щороку хвастався Владімір Путін на параді до дня побєди, ні на що не здатна.

А як же так? Коли почалася справжня війна, раптом з'ясувалося, що це не літає, те не стріляє. Хтось брехав, хтось говорив неправду, хтось виготовляв несправну продукцію, а на це виділялися величезні народні гроші,

– з розпачем сказав пропагандист.

Росіяни ж покладають на новопризначеного міністра оборони Андрєя Бєлоусова фактично нереальне завдання – зробити так, щоб зброя та техніка, яку виготовляють у Росії принаймні працювала.

Цікаво, що заговорили про це на Росії після відставки Сєргєй Шойгу. Мабуть, на нього путінські посіпаки вирішили повісити всіх собак й марно сподіваються, що новий очільник міноборони зможе щось змінити.

Все це даремно, адже розвідка Великої Британії не передбачає змін у ході війни в Україні з боку Росії після відставки Шойгу з посади міністра оборони країни-агресора. Адже Бєлоусов, який замінив його на посаді міністра оборони, професійний економіст без військового досвіду. З січня 2020 року він обіймав посаду першого віцепрем'єра, а до цього працював помічником президента з економічних питань.

Тож, ймовірно, поки на нього роблять ставки пропагандисти для самого Бєлоусова це призначення стане надзвичайно складним завданням, враховуючи високий рівень корупції в російському міноборони, але пропагандисти продовжують пробивати дно такими заявами.

Чергова порція фейків від росіян