Картина світу зруйнована: російські пропагандисти не розуміють, що їм робити

На тлі розмов про переговори Росії та США кремлівські пропагандисти заплуталися у тому, що мають говорити. З одного боку вони сподіваються знову стати виїзними й поїхати за кордон, а з іншого – бояться суперечити офіційній риториці.

Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова зауважила 24 Каналу, що внутрішні розбіжності між "рупорами Кремля" дуже помітні. Але для України це досить хороший сигнал.

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Пропагандисти заплутались

Варто пам'ятати, що Росія веде війну не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі. Розгубленість, яку зараз демонструють пропагандисти, може допомогти Україні. Наприклад, стало очевидно, що в голові у Владіміра Путіна взагалі немає логіки.

Сьогодні у нього так, завтра – інакше. Сьогодні Америка – головний ворог, завтра – майже союзник. Ще недавно навіть не було посольств, візи не видавали, а тепер всі шпигуни повернуться на свої робочі місця,

– підкреслила опозиціонерка.

Раніше американське посольство у Москві здавалося чи не найстрашнішим об'єктом. Але в один момент все змінилися і тепер представники обох держав спілкуються за одним столом.

Про цю будівлю транслювали такі "картинки". А тепер що? Картина світу зруйнована,

– підсумувала Ольга Курносова.

Нагадаємо, після переговорів у Саудівській Аравії Дональд Трамп виступив з критикою української влади, а натомість похвалив росіян. Він виокремив їхню готовність домовлятися, тоді як Володимира Зеленського назвав диктатором.