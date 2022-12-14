У військовій формі біля фронту: російські пропагандисти зняли цинічне відео із хлопчиком

Російські пропагандисти розбивають будь-які норми моралі. Цього разу вони зняли ролик з дитиною, яку одягнули у військову форму.

Хлопчика у формі окупантів пропагандисти притягнули на лінію фронту. Вони знімали свій сюжет, коли позаду дитини лунали вибухи.

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Дитину використали у сюжеті

Пропагандисти стали допитували хлопчика, про що він мріє. Той сказав, що хоче нормально жити. Насправді всі українські діти мріють, аби російські окупанти забрались звідси та війна закінчилась.

Далі в дитини запитали, чому він одягнений у формі. Хлопчик відповів, що йому нібито це подобається. Хоча, очевидно, що форму він не міг взяти "ні звідки". Цілком ймовірно, що пропагандистам це було потрібно "для картинки".

Загалом з відео видно, що розмову вели російські військкори, хлопчик лише відповідав на питання. Це може свідчити, що, власне, всі питання були підготовлені.

Кремль наказав вербувати дітей

Нещодавно у Кремлі оприлюднили місцевій владі "рекомендації" щодо проведення новорічних заходів. Найперше, що радять, – проявити стриманість витратах.

Крім того, дітей хочуть змусити записувати привітання для окупантів. Так, Росія відкрито вітає спроби зомбувати дітей. Вони мають згадувати "героїзм захисників Вітчизни" та надсилати свої вітання.