Чим більше такої риторики, тим гірше в Росії на фронті, – політтехнолог про погрози Заходу

Нещодавно на росТБ пролунали загрози США та Великій Британії. Зокрема, депутат російської держдуми Андрєй Гурульов сказав, що Лондон є "головним збурювачем в Європі", тому аби країні-агресорці перемогти, потрібно "стерти його з лиця землі".

Політтехнолог Борис Тизенгаузен вважає, що це абсолютно стандартна риторика російських пропагандистів. Про це він розповів 24 Каналу. Він додав, що це дозволяє згодувати росіянам історію про те, що "Росію неможливо перемогти", і вони мають можливість знищити США, Велику Британію тощо.

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Російське суспільство радіє

Він нагадав, що секретар радбезу Росії Ніколай Патрушев заявляв, що Росія має "унікальна суперсекретна зброя, якій вони можуть усіх знищити".

Чим частіше лунає риторика про ядерний попіл, тим гірше для Росії ситуація на фронті. Тут дуже чітка кореляція,

– наголосив Тизенгаузен.

За його словами, російське суспільство це гарно сприймає та радіє.

"Золотозубий електорат вважає, що Росію неможливо знищити, мовляв, ми маємо ядерну зброю і всіх знищимо. Це дає їм можливість на кухні, під пляшку розповісти, як вони особисто з цих кухонь будуть знищувати Вашингтон та Лондон", – підкреслив він.

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Щоб поразка не була такою гіркою

Як підкреслив політтехнолог, з реальністю ці заяви нічого спільного не мають. Гурульов говорить як пропагандист, а не як військовий, хоча їм є – для цього його туди і заштовхали.

"Там зараз з'являються зачатки здорового глузду, але це може бути підготовленням ґрунту на майбутнє. Тому й розповідають, що Росія воює з великою армією, 50 держав допомагають Україні, щоб поразка Росії не була такої гіркою", – припустив Борис Тизенгаузен.

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