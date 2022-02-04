Пропагандисти прорахувалися: "український безпілотник" насправді прилетів з Білорусі до України

Пропагандисти не перестають дивувати фейками щодо України. На білоруському телебаченні продемострували сюжет про безпілотник, який нібито прилетів з української території до Білорусі.

Білоруські пропагандисти опублікували маршрут безпілотника, який буцімто прилетів з України. Однак на ньому видно, що він спершу він прилетів до України з Білорусі.

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Звідки летів безпілотник

У сюжеті білоруських пропагандистів видно маршрут безпілотника. Він позначений фіолетовою лінією. Згідно з цим, безпілотник спершу прилетів з території Білорусі до України, розвернувся і полетів назад.



Місце на українській території, де розвернувся безпілотник / Скриншот

Тобто білоруський безпілотник порушив повітряний простір України, а не навпаки, як продемонстрували пропагандисти.

Білоруська пропаганда поширила фейк

24 січня на білоруському телебачені продемонстрували сюжет про нібито український безпілотник, який перетнув повітряний простір Білорусі. Метою назвали нібито проведення нелегальної розвідки над полігоном під Брестом.

Режим самопроголошеного президента Лукашенка цинічно звинуватив українську сторону в "ескалації".

Водночас в МЗС України такі заяви назвали черговою провокацією.

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