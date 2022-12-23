"Чорна діра": росіяни створили масштабну кампанію для дискредитації Зеленського та України

Російські пропагандисти намагались дискредитувати президента Володимира Зеленського та Україну. Вони створювали цілий комплекс фейків й розповсюджували їх на іноземну аудиторію, аби зменшити підтримку нашої держави.

Головний наратив росіян мав назву "Зеленський та Україна – чорна діра, яка всмоктує гроші Заходу". Інформаційне середовище проаналізував Центр протидії дезінформації, передає 24 канал.

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Росіяни хотіли, щоб Захід відвернувся від України

Пропагандисти мали мету – вони хотіли підірвати західну допомогу Україні. Фахівці визначили основні завдання російської кампанії:

Підрив надання фінансової допомоги від ЄС та США;

Підрив надання надання допомоги від компанії SpaceX;

Підрив надання військово-технічної допомоги від країн Заходу;

Дискредитація західних програм по відновленню України .

Основні актори:

Російський пропагандист – Владимир Соловьев;

Ворожий інформаційний ресурс – Царьград ТВ;

Ворожий інформаційний ресурс – Украина.ру;

Ворожий інформаційний ресурс – RT Russia;

Ворожий інформаційний ресурс – Media Post.



Поширення пропаганди

Наратив "Зеленський – чорна діра"

Почалась пропагандистська кампанія 3 червня 2022 року. У тешерам-каналі "Кремлёвская прачка" була публікація про виділення Україні фінансової підтримки від США та Європи на 40 та 9 мільярдів доларів. Пропагандисти намагались просунути тезу, мовляв, "чому західні партнери повинні надавати гроші Зеленському та країні, де ці гроші розкрадуть і не повернуть".

Наводили так звані "докази", де йшов відеоряд, що демонструє "реалії" української армії, а саме нестачу зброї, екіпірування тощо. Тобто росіяни хотіли просунути 2 неправдивих твердження:

Україна – корумпована держава;

Західна допомога розкрадається.

До слова, сам канал “Кремлёвская прачка” співпрацює з ФСБ каналами і проводить активну діяльність у цій мережі. Він активно репостить і цитує особистий канал пропагандиста Соловьёва.

Вже 7 липня у телеграмі "MediaPost" вийшла публікація із заголовком: "В черную дыру. Конференция по восстановлению Украины". Там розказували про відбудову України та можливості передачі Україні заморожених російських активів. Окупанти знову намагались просувати тез про нібито "корумпованість України". Крім того, лунали натяки, буцімто "Заходу не варто втрачати свою репутацію через Україну".

Окупанти брехали про "розкрадання західної зброї"

Аналітики навели приклад ще одного матеріалу. 7 серпня 2022 року вийшла публікація на каналі “Специально для RT”, де теж мовилось про "чорну діру". Основна вигадка була, нібито "західна зброя не доходить до фронту"

Пропагандисти традиційно маніпулювали заявами Енді Мілборна та Донателли Ровера. Фрази, за методичкою, виривали з контексту.

Фейкове відео

Далі окупанти взялись поширювати у соцмережах матеріали, які дискредитують Україну та безпосередньо президента Володимира Зеленського.

Головною темою публікацій є відео з вотермаркою FOX News digital, яке нібито зняте на Таймс-Сквер у Нью-Йорку. У ньому Зеленського цинічно порівнюють з чорною дірою.

"Марс – це не шоколад. Чумацький шлях (Milky Way) – це теж не шоколад. Чорна діра – один хлопець з України", – мовиться у рекламі.



Скриншот з відео

Автором зазначеної реклами називають American museum of natural history. Підтвердити чи спростувати це не вдалось, але про це стверджують і російські інформаційні ресурси, що публікують зазначений ролик. Однак поширювали його лише російські ресурси, а також сторінки відомств. Наприклад, посольство Росії у Великій Британії.

Фейкові обкладинки журналів

Пропагандисти пішли далі. З вересня в мережі почали з'являтись світлини карикатурних обкладинок журналів, які також дискредитують українського лідера. Виявилось, що більшість –фейки. Це підтверджували спеціалізовані на боротьбі з дезінформацією державні органи та громадські організації.

До речі, 3 з 4 фейкових обкладинок створені під іменем іспанського сатиричного журналу “El Jueves” та лише одна від імені німецького літературно-мистецького щомісячного журналу політичної сатири “Titanic”. Наратив той самий – "Зеленський – чорна діра".

До речі, поширювали пропаганду на своїх ресурсах, а також за допомогою ботів.

Фейкові обкладинки журналів / Фото з російських телеграм-каналів:

Після псевдообкладинок пішли світлини різнопланових графіті, в яких Зеленського зображують як щось, що поглинає нескінченну кількість грошей. Такі матеріали поширювали з листопада.

До речі, першоджерелом світлин була фейкова сторінка в інстаграм “Typical Optical". Створили її в листопаді для підтримки цієї інформаційної кампанії.

Фейкові графіті / Фото з інстаграму “Typical Optical":