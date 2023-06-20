Як би ми пи**и не получили за це, – пропагандисти наговорили "зайвого" про підрив Каховської ГЕС

Кремлівські пропагандисти випадково наговорили "зайвого" про наслідки підриву Каховської ГЕС. Після ефіру так звані "журналісти" забули вимкнути мікрофон та обговорили те, що їх чекає за правду.

У мережі опинилося відео, як рупори Кремля почали обговорювати, чи не наговорили вони зайвого про наслідки підриву Каховської ГЕС, пише 24 Канал. В ефірі пролунала інформація про те, що в Чорному морі заборонено купатися через різноманітні інфекції, які потрапили у воду після підриву ГЕС.

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Пропагандиста шокувала заява колеги про наслідки підриву ГЕС

Після того, як пропагандисти завершили прямий ефір, вони забули вимкнути мікрофон. Рупори Кремля побоюються, що їм буде непереливки через поширення правдивої інформації.

Б**ть, я розумію, що там п**єц. Та чи можна... чи варто було про це говорити? Ти сказав, що взагалі не можна (купатися в морі в Одесі – 24 Канал) б**ять... Сунутися у Чорне море... Я щось о**їв від твоїх заяв, якщо чесно. Як би ми пи**и не отримали за це. Ми і так вчора вже пи**и отримали,

– сказав один з пропагандистів.

Як російські пропагандисти проговорилися про наслідки підриву Каховської ГЕС: дивіться відео

В Одесі заборонено купатися