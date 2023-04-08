Буданову наплювати: російські пропагандисти визнають, що ГУР робить свою роботу

Російські пропагандисти обговорюють роботу ГУР. Вони визнали те, що українська розвідка виконує ефективно свою роботу.

Зокрема, роботу ГУР обговорювати в шоу пропагандиста Соловйова, про це пише 24 Канал.

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Російські пропагандисти висловилися про ГУР

Російські пропагандисти згадали про численні випадки з чиновниками та колаборантами на окупованих територіях. Вони вважають, що ГУР причетне до їхнього вбивства.

Пропагандисти заявили, що керівнику ГУР Кирилу Буданову байдуже, що про нього говорять в Росії, він продовжує роботи свою роботу. Також в ефірі росЗМІ наголосили, що українські розвідники роблять свою роботу якісно.

Пропагандисти обговорюють Буданова в ефірі: дивіться відео

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