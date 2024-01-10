+1 до перемог України: в Італії скасували дозвіл на пропагандистську виставку про Маріуполь

Соратник Євгенія Пригожина – Алєксандр Малькевич – зібрався в Італії розповідати про "розквіт Маріуполя". Пропагандистська виставка мала відбутися у місті Модена 20 січня. Однак не так сталося, як окупантам гадалося.

Російські окупанти вбили у Маріуполі десятки тисяч людей. Більшість з них – поховані у братських могилах. Серед них – діти. Місто рівняли з землею, скидаючи авіабомби. Ті, хто вижив, наразі перебувають у пеклі окупації. Тим часом російський пропагандист зібрався провести у Модені виставку-конференцію про начебто "розквіт Маріуполя".

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У МЗС України назвали це провокацією. Італія на всіх рівнях підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Згодом міський голова заявив, що муніципалітет Модени не надавав цій виставці жодної підтримки.

А вже 9 січня Олег Ніколенко – речник МЗС України – у коментарі 24 Каналу заявив, що мерія Модени відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про окупований Маріуполь. Це – результат потужної роботи української сторони.

Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні,

– наголосив Ніколенко.

Окрім того, у МЗС України закликали інші міста перейняти досвід Модени та не надавати майданчики для російської пропаганди.