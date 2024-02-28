У Крим прорвалась темрява: жителі Севастополя та Євпаторії скаржаться на проблеми зі світлом
Мешканцям тимчасово окупованого Криму з кожним днем живеться лише гірше. Зокрема, люди жаліються на проблеми з електрикою.
28 грудня, близько 21:00 у телеграм-каналах та соцмережах жителі Криму почали писати, що в них нема світла. Зокрема, темрява частково охопила Євпаторію та Севастополь, – інформує 24 Канал.
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Крим і темрява
Певний час окупаційна влада не коментувала причин проблем зі струмом на території півострова. Однак у Севастопольенерго зрештою повідомили, що 16:14 "стороння організація" пошкодила кабельну лінію напруги у 6 000 вольтів, коли проводила "неузгоджені роботи".
Це призвело до аварійного припинення електропостачання споживачів чотирьох трансформаторних підстанцій 6 до 0,4 кіловольта. Севастопольенерго запевнило, що фахівці роблять усе можливе, аби відновити подачу струму якомога скоріше.
Незалежно від того як швидко вдасться полагодити електромережу, можна констатувати з упевненістю: з 2014 року Кримський півострів охопила темрява. Територію України захопили російські загарбники, які щодня засвідчують, що закони ведення війни їм не писані.
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Інші проблеми півострова
- Ввечері 26 лютого вкрай неспокійно було у Севастополі – місцеві чули близько 6 вибухів, інформація про що почала одразу з'являтися у телеграм-каналах. Окупанти намагалися заспокоїти мешканців, заявляючи, що панікувати не варто, адже це нібито працюють збройні сили Росії. Слід акцентувати, що було гучно, зокрема, в районі Козачої бухти.
- Водночас під великим питанням залишається функціонування Кримського мосту. У Києві вже не раз попереджала окупантів, що незаконно побудована переправа зможе довго існувати, а цивільному населенню радили взагалі ним не користуватися. Власне, Україна декілька разів повторювала, зокрема для міжнародної спільноти, що цей міст є легітимною ціллю для нашої армії.