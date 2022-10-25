Велика частина Рівного залишилась без світла: сталася аварія

У всіх регіонах України останні тижні проблеми з електропостачанням. Міський голова Рівного повідомив, що сталася аварія, тому раптово зник струм у багатьох оселях.

Нещодавно Рівненька ОВА публікувала графік відключень світла в регіоні. Було це вчора, а уже сьогодні вдень, 25 жовтня, стало зрозуміло, що дотримуватись розпорядку не вийде через "позапланову" аварію.

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Як прокоментував ситуацію мер

Міський голова Рівного повідомив, що світло зникло через аварійну ситуацію на одній з підстанцій. Поки невідомо, що стало причиною аварії та як довго не буде струму.

На жаль, велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Дотримання графіків відключень та підключень на разі під питанням. Енергетики працюють над розв'язанням проблеми,

– написав чиновник.

Окрім того, він попросив з розумінням поставитись до ситуації, що виникла, та максимально зменшити споживання електрики, коли вона з'явиться.

Нарікання людей у мережі

Інколи складається враження, що люди не розуміють, що окупанти знищили велику частину критичної інфраструктури України, тому в областях можуть інколи виникати проблеми з електропостачанням. За словами експертів, лише з початку жовтня Росія змогла пошкодити 40% енергосистеми України.

В коментарях до поста Третяка щодо аварії на підстанції можна прочитати чимало негативних відгуків людей, які не задоволені графіками відключень струму, самою аварією та багато чим іншим:

"Ну що? як завжди, оперативно та вчасно, дякую".

"Ну класично Північний знову з 8 ранку втикає без світла і нормального зв'язку".

"На вул. Гагаріна є торгові точки, там немає світла з ранку, як людям працювати скажіть, будь ласка!!!???"

"Ну це вже занадто, одні райони зі світлом, а тут постійно аварійне відключення, то зробіть, щоб на інших районах було аварійне відключення, а на Північному хай включать".

Однак були в коментарях і притомні жителі Рівного, які з розумінням поставились до ситуації. Багато хто з них зазначав, що українські захисники упродовж 9 років сидять в окопах. Інколи в них немає не те що світла, а можливості помитися чи нормально поїсти.

Не забувайте, що потрібно заощаджувати електроенергію. Це допоможе стабілізувати ситуацію з енергомережами.



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