Пошуки Еміліано Сала: що трапилося та останні новини трагедії

У понеділок, 21 січня, зник літак, на борту якого перебував футболіст Еміліано Сала. Він летів до Кардіффа, де мав приєднатися до своєї нової команди. Літак з футболістом пропав з радарів над Ла-Маншем.

Зникнення літака над Ла-Маншем

Інформація про те, що над Ла-Маншем зник малий літак Piper Malibu, з'явилася ще у понеділок, 21 січня. Літак о 19:15 за французьким часом вилетів з Нанта і направлявся у Кардіфф. О 20:23 за Гринвічем літак пропав з радарів диспетчерів. О 20:30 було розпочато пошуково-рятувальну операцію.

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Про те, що на борту літака перебував футболіст Еміліано Сала, стало відомо зранку наступного дня. Він був єдиним пасажиром на цьому літаку. Окрім нього, там ще був лише пілот.

Еміліано Сала летів до Кардіффа. За день до вильоту – 20 січня, гравець підписав контракт з місцевим клубом. Він став рекордним придбанням "Кардіфф Сіті". За нього клуб з Уельсу заплатив майже 18 мільйонів фунтів стерлінгів. До місця призначення футболіст так і не долетів.

Карта маршруту літака з Еміліано Сала і можливе місце його зникнення

Запит на екстрену посадку

Незадовго до зникнення з радарів пілот просив екстрену посадку на острові Гернсі в Ла-Манші, коли перебував на висоті 1500 метрів. Однак на висоті 700 метрів зв’язок з літаком було втрачено. Саме поблизу цього острова і була розпочато пошукову операцію.

A search and rescue operation is currently underway off the north of Alderney after a light aircraft disappeared from radar several hours ago.



2 helicopters alongside the Guernsey and Alderney lifeboats are searching



We will provide more information as it becomes available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 21 січня 2019 р.

16.10 update



This is the area which has been searched, totalling 1,155sq miles pic.twitter.com/x6p8gHJj9Y — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 січня 2019 р.

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Пошукова операція

Попри те, що пошукову операцію розпочали майже одразу, однак знайти уламки літака чи тіл так і не вдалося. В першу ж ніч, 21 січня, на заваді стала негода, яка була у протоці. Окрім того, над місцем можливої авіакатастрофи був туман, який теж ускладнював пошуки.

Searching for the light aircraft PA 46 Malibu resumed at 8am this morning.



No trace has currently been found



It was en route from Nantes, France to Cardiff, Wales with 2 people



More info when available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 січня 2019 р.

Заяви "Кардіффа" та "Нанта"

Еміліано Сала перейшов у "Кардіфф" з французького клубу "Нант". Обидва футбольні команди висловили надію, що гравця знайдуть живим. Та у "Кардіффі" відклали тренування в цей день.

"Усі ми в "Кардіфф Сіті" хотіли б подякувати нашим шанувальникам і всій футбольній спільноті за їхню підтримку в цей важкий час. Ми продовжуємо молитися за позитивні новини", – заявили у "Кардіффі".

"Нант" ж переніс свій матч Кубка Франції, який мав відбутися 23 січня, на вихідні.

Le FC Nantes se joint à l'appel des supporters pour le rassemblement ce soir à partir de 18h30 Place Royale à Nantes pour déposer une tulipe jaune au pied de la fontaine.#PrayForSala pic.twitter.com/AGAslLxxGn — FC Nantes (@FCNantes) 22 січня 2019 р.

Квіти від фанатів

Фанати ж обох клубів почали приносити квіти до стадіонів та центральних площ своїх міст.

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More fans and supporters bring flowers as tribute to Sala, who still hasn’t been found.#sala #journousw pic.twitter.com/t3jE3ClGvg — Emily Wynne (@EmilyWynne14) 22 січня 2019 р.

A moving homage for Emiliano Sala unfolding in the centre of Nantes this evening. pic.twitter.com/JJuNXhd2Qe — Get French Football News (@GFFN) 22 січня 2019 р.

Знайдення уламків

У середу, 23 січня, стало відомо про те, що рятувальники знайшли уламки металу та подушку, поблизу яких плавали ще кілька дрібних предметів. Жодних слідів людей не виявлено. Однак сказати точно, чи це залишки літака, на якому летів Еміліано Сала, поки неможливо.

Остання повідомлення футболіста

Вже згодом стало відомо, що Еміліано Сала відправив голосове повідомлення в груповий чат WhatsApp перед тим, як літак, на якому він летів пропав з радарів над Ла-Маншем.

Привіт, хлопці. Як ви там? Я зовсім знесилений. В Нанті займався речами, речами, речами і речами. Зараз я в літаку, який, схоже, ось-ось розвалиться. Я лечу в Кардіфф. Завтра вже буду тренуватися з новою командою,

– сказав Сала.

Трохи пізніше форвард відправив ще одне повідомлення: "Як ви, брати і сестри, все добре? Якщо через півтори години у вас не буде новин від мене, то я не знаю, чи потрібно буде відправляти когось, щоб знайти мене. Тато, мені дуже лячно...".

Можливість вижити

Шанси на те, що Еміліано Сала та пілот вижили, залишаються. Такий варіант розглядає і поліція.

Вони висадилися в іншому місці, але не вступили в контакт.

Вони висадилися на воді, були підібрані судном, яке було поруч, але не вступили в контакт.

Вони висадилися на воді і скористалися рятувальним плотом, який був на борту літака.

Літак розпався при контакті з водою, залишивши їх у морі.

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9.30am



We are searching based on four possibilities:



1. They have landed elsewhere but not made contact.

2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact

3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

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4. The aircraft broke up on contact with the water, leaving them in the sea.



Our search area is prioritised on the life raft option.



More updates as information becomes available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

Новина буде оновлюватися

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